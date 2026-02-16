Соревнования в Бормио превратились в настоящий тест на выживание. Из-за сложных погодных условий и разбитой трассы огромное количество спортсменов не смогло добраться до финиша, пишет Reuters.

Почему многие спортсмены не смогли финишировать?

Сверхсложная трасса, туман и разбитая поверхность массово "съедали" фаворитов. Лидером после первого заезда стал норвежец Атле Ли Макграт.

Из почти ста стартовавших горнолыжников,, финишировали лишь около половины. Остальные или сошли с дистанции, или допустили критические ошибки на воротах. Среди тех, кто прекратил борьбу, были и претенденты на медали.

Кто воспользовался хаосом?

Лучше всего с непростыми условиями поначалу справился Макграт. Норвежец показал время 56,14 секунды и возглавил протокол первой попытки.

Его главным преимуществом стала не скорость, а чистота прохождения – в то время как соперники рисковали и ошибались, он проехал максимально стабильно.

Однако удержать преимущество норвежец не смог. В решающей попытке он допустил ошибку и выбыл из борьбы, тогда как "золото" выиграл швейцарец Лоик Мейяр, пишет metaratings.

