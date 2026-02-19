За словами біатлоністки, її турбує, що Міжнародний олімпійський комітет не виплачує жодних грошових винагород під час Олімпійських ігор. Економічні принципи контролює МОК, який, на думку Еберг, залишається "у менталітеті кам'яного віку", повідомляє видання Expressen.

Що сказала Ельвіра Еберг?

Еберг зазначила, що вони приїжджають виступати на Олімпіаді, але навіть не можуть демонструвати власних спонсорів. Як сказала шведка, для неї Олімпіада, певною мірою є збитковою справою.

Еберг пояснила, що фактично приїжджає як рекламне обличчя, але існує ризик залишитися в мінусі. Вона підкреслила, що не заробить жодної крони, якщо не матиме дуже хороших контрактів зі спонсорами.

Спортсменка вважає, що принципи МОК застаріли.

Залишається думка, що Олімпіада була для аматорів, але це менталітет кам'яного віку. Як зараз, ти приїжджаєш сюди і тебе експлуатують. Без нас, спортсменів, Олімпіади б не було. Але хоча це моя робота, я нічого з цього не заробляю,

– сказала шведська біатлоністка.

Хто також висловився стосовно виплат на Олімпіаді?

Зірка шведської чоловічої збірної Себастьян Самуельссон також вважає, що під час Олімпіади спортсмени повинні отримувати грошові винагороди.

Він віддав би перевагу тому, щоб гроші поверталися спортсменам, ніж щоб "багатії отримували ще одну розкішну вечерю чи зупинялися в елітному готелі".

На його думку, повертаючись до початкової ідеї Олімпіади, це мали б бути якісь аматорські змагання, і це було б добре. Але спорт сьогодні виглядає інакше.

Самуельссон, як і Ельвіра Еберг, підтримує право спортсменів користуватися перевагами своїх спонсорів.

Ми повністю обмежені в тому, як можемо комерціалізувати Олімпіаду. Я не можу використовувати жодних партнерів, асоціація біатлону не може використовувати жодних партнерів. Всі інші доходи обмежені,

– ділиться шведський біатлоніст.

Яка відповідь МОК стосовно коментарів спортсменів?

У відомстві наголосили, що Олімпіада має перш за все відображати честь, спільноту та представлення своєї країни, а не фінансову винагороду.

Роль полягає у реінвестуванні олімпійських доходів у весь спортивний рух, а не в оплаті праці окремих спортсменів.

Крім того, у комітеті відзначили важливість збереження олімпійських традицій і уникнення системи, яка могла б створити несправедливість або відволікати від олімпійських цінностей.

Зверніть увагу! Водночас Міжнародний союз біатлоністів вирішив виплатити більші призові кошти на етапах Кубка світу цього сезону, компенсуючи таким чином непроведення певних змагань. Однак під час Олімпійських ігор призові гроші залишаються недоступними.

