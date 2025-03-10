Вернулся спасать команду от вылета: клуб УПЛ представил нового-старого тренера

Ковалевский Колос неудачно начал весеннюю часть чемпионата Украины. Из-за неудовлетворительных результатов руководство клуба провело изменения на тренерском мостике.

Украинский тренер Руслан Костышин во второй раз возглавил ковалевский Колос. Специалист будет работать в статусе исполняющего обязанности главного тренера, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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Возвращение в родной клуб

Руслан Костышин работал с Колосом с 2014 до 2021 года. Под руководством молодого специалиста команда прошла путь от любительского чемпионата до участника еврокубков. Под его руководством Колос в сезоне-2020/21 занял четвертое место в УПЛ.

Костышин во второй раз возглавил Колос / фото ФК Колос

Костышин подал в отставку в конце августа 2021 года после разгромного поражения от киевского Динамо (0:7). Впоследствии специалист возглавил казахский клуб Аксу, который покинул в 2023 году. В последнее время 48-летний специалист был тренером-консультантом аматорского коллектива Днестр Залещики и работал экспертом на УПЛ ТВ.

Напомним, что из-за неудачных результатов команды во второй части сезона руководство клуба уволило Александра Поздеева и весь тренерский штаб.

После 20 сыгранных туров Колос занимает 12 место и имеет в активе 18 очков. Свой следующий матч команда из Ковалевки сыграет 16 марта против черкасского ЛНЗ. Перед новым-старым тренером стоит задача сохранить прописку в элитном дивизионе.