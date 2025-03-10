Український тренер Руслан Костишин вдруге очолив ковалівський Колос. Фахівець працюватиме у статусі виконувача обов'язків головного тренера, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Повернення в рідний клуб

Руслан Костишин працював з Колосом з 2014 до 2021 року. Під керівництвом молодого фахівця команда пройшла шлях від аматорського чемпіонату до учасника єврокубків. Під його керівництвом Колос у сезоні-2020/21 посів четверте місце в УПЛ.

Костишин вдруге очолив Колос / фото ФК Колос

Костишин подав у відставку наприкінці серпня 2021 року після розгромної поразки від київського Динамо (0:7). Згодом фахівець очолив казахський клуб Аксу, який покинув у 2023 році. Останнім часом 48-річний фахівець був тренером-консультантом аматорського колективу Дністер Заліщики та працював експертом на УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що через невдалі результати команди у другій частині сезону керівництво клубу звільнило Олександра Поздєєва та весь тренерський штаб.

Після 20 зіграних турів Колос займає 12 місце та має в активі 18 очок. Свій наступний матч команда з Ковалівки зіграє 16 березня проти черкаського ЛНЗ. Перед новим-старим тренером стоїть завдання зберегти прописку в елітному дивізіоні.