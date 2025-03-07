Останньою краплею для керівництва клубу стала невдача у грі проти Олександрії (0:1). Після чого президент Колоса вирішив звільнити тренерський штаб, повідомляє 24 канал із посиланням на ТаТоТаке.

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Кардинальне рішення

Андрій Засуха звільнив головного тренера Олександра Поздєєва та його команду після гри з Олександрією. Під гарячу руку також потрапили топменеджмент та адміністративний штаб ковалівців.

Гравці Колоса отримали вихідний на завтрашній день. Наразі невідомо, хто замінить Поздєєва та його помічників у ковалівському клубі.

До слова. Олександр Поздєєв почав працювати у Колосі в травні 2024 року. Під керівництвом Поздєєва ковалівський колектив здобув чотири перемоги, дев'ять разів зіграв внічию та зазнав 13 поразок у 26 матчах.

Наразі Колос посідає 12 місце у поточному сезоні чемпіонату України, маючи у своєму активі 18 пунктів після 20 зіграних турів. У наступному матчі ковалівці зіграють проти ЛНЗ – 16 березня.