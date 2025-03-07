Последней каплей для руководства клуба стала неудача в игре против Александрии (0:1). После чего президент Колоса решил уволить тренерский штаб, сообщает 24 канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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Кардинальное решение

Андрей Засуха уволил главного тренера Александра Поздеева и его команду после игры с Александрией. Под горячую руку также попали топ-менеджмент и административный штаб ковалевцев.

Игроки Колоса получили выходной на завтрашний день. Пока неизвестно, кто заменит Поздеева и его помощников в ковалевском клубе.

К слову. Александр Поздеев начал работать в Колосе в мае 2024 года. Под руководством Поздеева ковалевский коллектив одержал четыре победы, девять раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений в 26 матчах.

Сейчас Колос занимает 12 место в текущем сезоне чемпионата Украины, имея в своем активе 18 пунктов после 20 сыгранных туров. В следующем матче ковалевцы сыграют против ЛНЗ – 16 марта.