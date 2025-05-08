Как красавица из Крыма пленила сердце футболиста: романтическая история супругов Малиновских
- Руслан Малиновский и его жена Роксана во второй раз стали родителями 7 мая, у них родился сын.
- Роксана открыла собственное ателье в Бергамо и поддерживает Руслана, который сейчас играет за Дженоа после контракта с Марселем.
- Руслан перенес плановую операцию и досрочно закончил текущий сезон.
Одной из самых красивых пар итальянского футбола является наша украинская семья полузащитника Дженоа Руслана Малиновского. Руслан еще в начале своей карьеры познакомился с нынешней женой Роксаной, которая стала настоящей опорой и поддержкой для футболиста.
24 Канал рассказывает о создании семьи Руслана и Роксаны Малиновских, которые 7 мая во второй раз стали родителями. У счастливой пары родился сын.
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Случайная встреча в Крыму
Однако перейдем к тому, как зарождались отношения известного футболиста и красавицы из Крыма.
Впервые Руслан и Роксана познакомились, когда футболист донецкого Шахтера играл в аренде в Севастополе (сезон-2012/2013). Их встреча была чистой случайностью, когда девушка вместе с подругой посетили заведение, где Руслан с командой праздновали свою победу. Но именно этот день не стал символическим в жизни нынешней семьи.
Ключевую роль в зарождении отношений пары сыграла подруга Роксаны, которая попросила у Малиновского достать билеты на матч Севастополя. За ними девушки поехали в гости к футболисту, который тепло и без всякой популярности встретил красивых барышень.
Счастливая пара Руслана и Роксаны / Фото из инстаграма любимой футболиста
С тех пор и началась их красивая история любви. Пара начала проводить время вместе, а с мая их отношения перешли на новый уровень.
Волшебная свадьба в старинной Чехии
Правда, полузащитник не надолго задержался в солнечном Крыму, откуда родом Роксана. В конце 2013-го футболист вернулся в Шахтер-2 и даже был переведен в основную команду "горняков", где не закрепился. Поэтому Малиновского ждала очередная аренда. На этот раз в луганскую Зарю. Уже теперь Малиновский переехал в новый клуб не сам, а с любимой девушкой, которая в 2016-м году стала официальной женой футболиста. Свою свадьбу пара сыграла в исторической Праге (Чехия). Когда Руслан уже переехал играть в Европу, а точнее в бельгийский Генк (1 января 2016-го).
К слову. Предложение Малиновский сделал в новогоднюю ночь 2016-го года.
Малиновский привлек внимание бельгийского клуба благодаря замечательным выступал в составе Зари (58 матчей: 13 голов и 8 ассистов). Свой первый зарубежный опыт выступлений в Европе Руслан получал в аренде.
Это было как в сказке,
– подписала видео Роксана.
Видео со свадьбы Малиновских
Свадьба Малиновских / Фото из инстаграма Роксаны
Летом 2017-го Генк выкупил контракт украинского полузащитника, который принадлежал Шахтеру. В Бельгии Руслан приобрел еще большую популярность и после двух лет подписал контракт с итальянской Аталантой (16 июля 2019-го).
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Первое отцовство Руслана и Роксаны
13 ноября 2019-го года Руслан и Роксана впервые стали родителями. Произошло это уже после переезда в Бергамо. В семье футболиста родилась дочь, которую назвали Оливия.
13.11.2019 родилась наша принцесса. Оливия,
– подписала фото Роксана.
Как Малиновские впервые стали родителями / Фото из инстаграма жены игрока
Благотворительность и собственное дело в Бергамо
Именно в Бергамо семья футболиста организовала благотворительный вечер, во время которого собрала солидную сумму денег для нашей страны.
Благотворительный вечер от Малиновских / Фото Роксаны, Bergamo&Sport, Дениса Шульца
Зимой 2023-го Руслан подписал контракт с французским Марселем, хотя его жена очень любила Италию, где даже открыла собственное ателье. Жена футболиста рассказывала, что Бергамо напоминает ей родной Севастополь, который до сих пор оккупирован россиянами.
Мой муж – моя самая большая поддержка. Моя любовь, моя гордость, моя опора. Без него я не могу и дня прожить, чтобы не скучать, поэтому мы всегда вместе, как попугайчики-неразлучники. Я очень благодарна, что ты поддержал мою идею, которая сначала казалась нереалистичной, но я сделала все возможное, чтобы это произошло. Люблю тебя, спасибо, что ты есть,
– подписала фотографии на фоне собственного ателье Роксана.
Роксана Малиновская открыла ателье в Бергамо / Фото из инстаграма жены игрока
Украинский полузащитник хорошо зарекомендовал себя в аренде в Марселе и заставил "провансальцев" выкупить его контракт у Аталанты. В июле 2023-го Руслан стал полноценным футболистом французского клуба. Обе главные женщины в жизни Руслана тоже перебрались с ним во Францию.
Однако уже зимой следующего года семья украинского футболиста вернулась в любимую Италию. Там Малиновский стал игроком Дженоа, которую ранее не слишком удачно возглавлял Андрей Шевченко.
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Плановая операция и рождение сына
До сих пор Малиновский является "грифоном", за которых провел 40 матчей (4 гола и 5 ассистов). К сожалению, текущий сезон-2024/2025 завершился для Руслана досрочно. Футболист перенес плановую операцию, во время которой Руслану удалили синтетические пластины с ноги, которые ему установили после тяжелой травмы, которую он получил еще в сентябре прошлого года.
Теперь украинец будет восстанавливаться от операции и проведет время с семьей, которая 7 мая пополнилась еще одним ребенком. У Руслана и Роксаны родился сын, а у Оливии теперь есть младший братик.
Наш малыш наконец с нами,
– подписала фото Роксана.
Малиновские во второй раз стали родителями / Скриншоты из инстаграма Роксаны
Красивая семья любит выкладывать совместные фотографии с отдыха.
Невероятная семья Малиновских / Фото из инстаграма Роксаны
Замечательная семья теперь будет заниматься воспитанием уже двух детей. Интересно, что в будущем сын Руслана пойдет по футбольным стопам своего известного папы?