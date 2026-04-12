Малиновский забил гол-красавец и ворвался в элитный рейтинг
- Руслан Малиновский забил свой 21-й гол из-за пределов штрафной площади в топ-5 лигах, сравнявшись с Гарри Кейном.
- Малиновский имеет 6 голов и 3 ассиста в этом сезоне Серии А, последний гол принес ему высший балл в матче против Сассуоло.
Украинский хавбек Руслан Малиновский достиг топового показателя в Европе. Он догнал Гарри Кейна в престижном бомбардирском рейтинге.
Лидер Дженоа продолжает удивлять стабильностью на самом высоком уровне. В матче 32-го тура Серии А полузащитник забил гол-красавец в ворота Сассуоло, сообщает 24 Канал.
Чем особенный гол Малиновского?
Руслан забил свой 21-й гол в топ-5 лигах из-за пределов штрафной площади.
Гол Малиновского в ворота Сассуоло: смотрите видео
По количеству голов с дальней дистанции, начиная с момента дебюта Малиновского в чемпионате Италии в сезоне 2019/20, украинец догнал Гарри Кейна (также 21).
Большее количество голов из-за пределов штрафной площади за аналогичный период имеют только Килиан Мбаппе (24) и Лионель Месси (23), пишет OptaPaolo в сети Х.
Игра украинца в этом сезоне
- Гол в ворота Сассуоло стал для Руслана Малиновского шестым в этом сезоне Серии А. На счету хавбека также три ассиста.
- В последний раз такую результативность украинец демонстрировал во время своих выступлений в Аталанте в сезоне 2021/2022.
- В матче против Сассуоло, в котором Дженоа победил 2:1, Малиновский получил самый высокий балл в составах обеих команд по версии Flashscore – 7,8.