Малиновский забил гол-красавец и ворвался в элитный рейтинг

Украинский хавбек Руслан Малиновский достиг топового показателя в Европе. Он догнал Гарри Кейна в престижном бомбардирском рейтинге.

Лидер Дженоа продолжает удивлять стабильностью на самом высоком уровне. В матче 32-го тура Серии А полузащитник забил гол-красавец в ворота Сассуоло, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Не просто "женщины футболистов": кем работают жены Забарного, Яремчука и остальных сборной Украины

Чем особенный гол Малиновского?

Руслан забил свой 21-й гол в топ-5 лигах из-за пределов штрафной площади.

По количеству голов с дальней дистанции, начиная с момента дебюта Малиновского в чемпионате Италии в сезоне 2019/20, украинец догнал Гарри Кейна (также 21).

Большее количество голов из-за пределов штрафной площади за аналогичный период имеют только Килиан Мбаппе (24) и Лионель Месси (23), пишет OptaPaolo в сети Х.

Игра украинца в этом сезоне