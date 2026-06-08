"За несколько секунд до этого шутил со мной": Малиновский обратился к Эриксена

Руслан Малиновский обратился к датскому полузащитнику Кристиану Эриксена, который потерял сознание во время во время поединка национальных команд. Игрок сборной Украины выразил поддержку.

Украинский футболист пожелал здоровья легенде датской команды. Свой месседж Руслан Малиновский опубликовал в инстаграм.

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Что написал украинский футболист?

Полузащитник украинской сборной обратился к Эриксена и его семье.

Скорейшего выздоровления, Маэстро. За несколько секунд до этого шутил со мной, а потом такое. Много сил тебе и твоей семье,

– написал Малиновский в сториз своего инстаграма.

Отметим, что примерно за минуту до эпизода Малиновский получил мелкое повреждение. После этого он начал общаться с Эриксеном, а дальше произошел эпизод с ухудшением здоровья датчанина.

Что еще известно о состоянии Эриксена?

К счастью, 34-летний футболист покинул поле собственными ногами. Поздно вечером 7 июня Датский футбольный союз сообщил, что спортсмен чувствует себя хорошо, учитывая то, что произошло.

Напомним, что это второй подобный эпизод в карьере Кристиана. В 2021 году его сердце остановилось во время матча первого тура Евро-2020 против Финляндии (0:1).

После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор и он сумел продолжить карьеру. Чтобы играть в футбол Кристиан вынужден был покинуть миланский Интер, поскольку в Италии с таким девайсом в сердце играть в профессиональный футбол не позволяет местное законодательство.