Малиновский может сменить клубную прописку: кто интересуется украинским полузащитником

Руслан Малиновский большую часть нынешнего сезона пропустил из-за серьезной травмы. Несмотря на отсутствие игровой практики, к футболисту сохраняется интерес от других клубов.

Конкретную заинтересованность в трансфере проявляет американский Нью-Йорк Сити. Клуб из МЛС рассматривает возможность подписать украинского полузащитника уже в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Empire Sports Media Хуана Карлоса.

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Интересный вариант для украинца

По его информации, Руслан Малиновский является главной целью "голубей" для усиления состава. При этом в Нью-Йорк Сити остаются свободными две квоты Designated Player (игроков с особым контрактом в МЛС).

Отметим, что МЛС-2025 стартовала в конце февраля. В чемпионате "голуби" провели всего два матча, в которых набрали одно очко.

К слову. Трансферное окно в США закрывается 23 апреля. Контракт Руслана Малиновского с Дженоа рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, что 31-летний полузащитник сборной Украины не выходил на поле с сентября. Недавно он восстановился от травмы и уже попадал в заявку "грифонов" на матчи, однако оставался на скамейке запасных.