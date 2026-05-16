"Хватит плакать": жена Малиновского прокомментировала его отъезд в Трабзонспор
- Жена Руслана Малиновского, Роксана, сказала, что он переедет в Турцию, а она с детьми останется в Италии.
- Малиновский покинет Дженоа после завершения контракта в 2026 году и перейдет в Трабзонспор.
Жена футболиста сборной Украины и итальянского клуба Дженоа Руслана Малиновского Роксана высказалась относительно переезда своего мужа в Турцию. Она рассказала о важном решении в семье.
Вторая половинка украинского футболиста Руслана Малиновского Роксана рассказала, что вместе с детьми останется в Италии. О подробностях семейной жизни она сообщила в сторис своего инстаграм.
Что сказала Роксана Малиновская?
Вскоре семью ожидают перемены, ведь полузащитник сборной Украины отправится в Турцию наедине.
Мы не прощаемся. Наш дом здесь, школа Олли, и мы останемся с детьми. Пока что мы будем жить отдельно, а Руслан будет приезжать в гости, когда сможет. Хватит плакать, на сегодня достаточно. Мне еще надо подготовиться к воскресенью. Спокойной ночи. Мы очень любим вас всех,
– написала Роксана Малиновская.
Отметим, что пара воспитывает шестилетнюю дочь Оливию и сына Кристиана, который появился на свет год назад. Сейчас семья проживает в итальянском городе Генуя.
Когда Малиновский покинет Дженоа?
Руслан Малиновский еще будет оставаться в Генуе в течение определенного периода времени. В сезоне 2025/26 на команду из этого города ожидают еще два матча.
Сначала, в воскресенье, 17 мая, "грифоны" проведут домашний матч против Милана. Там 33-летний полузащитник будет иметь возможность попрощаться с болельщиками. Завершит сезон Дженоа 24 мая выездной игрой против Лечче.
Напомним, что ранее главный тренер команды Даниэле Де Росси рассказывал о намерении уделить должное внимание украинцу в заключительных играх чемпионата.
Чем отличился Малиновский во время карьеры в Дженоа и что дальше?
- Руслан Малиновский провел в Генуе три года. В этом промежутке времени он сыграл за клуб всего 74 матча, в которых отметился 10 голами и 8 результативными передачами. В текущем сезоне он сыграл 33 поединка, забил 6 мячей и отдал 3 ассиста.
- Футболист сборной Украины покинет клуб после завершения контракта, который действует до июня 2026 года, и станет свободным агентом. По информации инсайдера Фабрисио Романо, спортсмен переходит в Трабзонспор.
- Еще в конце апреля о подписании украинца как о свершившемся факте говорил президент турецкого клуба Эртугрул Доган. Его слова привело издание NTV Spor.
- Отметим, что такое заявление Догана может быть правдивым. Дело в том, что согласно регламенту ФИФА, спортсмен может подписывать предварительный контракт с новым клубом если до конца его действующего трудового соглашения осталось полгода или меньше.