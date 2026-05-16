"Хватит плакать": жена Малиновского прокомментировала его отъезд в Трабзонспор

Жена футболиста сборной Украины и итальянского клуба Дженоа Руслана Малиновского Роксана высказалась относительно переезда своего мужа в Турцию. Она рассказала о важном решении в семье.

Вторая половинка украинского футболиста Руслана Малиновского Роксана рассказала, что вместе с детьми останется в Италии. О подробностях семейной жизни она сообщила в сторис своего инстаграм.

К теме Малиновский покинет Дженоа после завершения сезона

Что сказала Роксана Малиновская?

Вскоре семью ожидают перемены, ведь полузащитник сборной Украины отправится в Турцию наедине.

Мы не прощаемся. Наш дом здесь, школа Олли, и мы останемся с детьми. Пока что мы будем жить отдельно, а Руслан будет приезжать в гости, когда сможет. Хватит плакать, на сегодня достаточно. Мне еще надо подготовиться к воскресенью. Спокойной ночи. Мы очень любим вас всех,

– написала Роксана Малиновская.

Отметим, что пара воспитывает шестилетнюю дочь Оливию и сына Кристиана, который появился на свет год назад. Сейчас семья проживает в итальянском городе Генуя.

Когда Малиновский покинет Дженоа?

Руслан Малиновский еще будет оставаться в Генуе в течение определенного периода времени. В сезоне 2025/26 на команду из этого города ожидают еще два матча.

Сначала, в воскресенье, 17 мая, "грифоны" проведут домашний матч против Милана. Там 33-летний полузащитник будет иметь возможность попрощаться с болельщиками. Завершит сезон Дженоа 24 мая выездной игрой против Лечче.

Напомним, что ранее главный тренер команды Даниэле Де Росси рассказывал о намерении уделить должное внимание украинцу в заключительных играх чемпионата.

Чем отличился Малиновский во время карьеры в Дженоа и что дальше?