После перехода в Трабзонспор на правах свободного агента украинский полузащитник быстро адаптировался к новой команде. Его игра на первых тренировках произвела настолько сильное впечатление, что местные СМИ начали сыпать громкими комплиментами, сообщает 24 Канал.

Малиновский стал одним из главных открытий сборов

Руслан Малиновский отлично начал подготовку к новому сезону в составе Трабзонспора. По информации турецкого издания Taka Gazetesi, уже после первых трех дней тренировочного сбора украинец стал одним из лучших футболистов команды.

Журналисты отмечают, что 33-летний полузащитник демонстрирует не только высокий уровень физической подготовки, но и профессионализм, самоотдачу и лидерские качества. Малиновский активно работает на каждой тренировке, качественно выполняет все упражнения и помогает молодым партнерам по команде, делясь с ними собственным опытом.

В тренерском штабе остались довольны тем, как быстро новичок адаптировался к требованиям команды. В клубе уже рассматривают украинца как одного из будущих лидеров "Трабзонспора", который может играть важную роль не только на поле, но и в раздевалке.

Сравнили с одним из лучших полузащитников клуба

Особый восторг в Турции вызвали фирменные дальние удары Малиновского. Во время тренировок украинец регулярно отрабатывает удары из-за пределов штрафной площадки, и именно этот элемент игры больше всего поразил тренеров и местных журналистов.

Из-за этого представители турецких СМИ уже начали проводить параллели между Малиновским и бывшим лидером Трабзонспора Анастасиосом Бакасетасом. Греческий полузащитник оставил яркий след в клубе именно благодаря своим мощным ударам издалека и результативности.

Теперь в Трабзонспоре надеются, что украинец сможет стать таким же важным футболистом для команды.