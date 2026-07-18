Після переходу до Трабзонспора на правах вільного агента український півзахисник швидко адаптувався до нової команди. Його робота на перших тренуваннях справила настільки сильне враження, що місцеві ЗМІ почали роздавати гучні компліменти, передає 24 Канал.

Маліновський став одним із головних відкриттів зборів

Руслан Маліновський чудово розпочав підготовку до нового сезону у складі Трабзонспора. За інформацією турецького видання Taka Gazetesi, вже після перших трьох днів тренувального збору українець став одним із найкращих футболістів команди.

Журналісти відзначають, що 33-річний хавбек демонструє не лише високий рівень фізичної готовності, а й професіоналізм, самовіддачу та лідерські якості. Маліновський активно працює на кожному тренуванні, якісно виконує всі вправи та допомагає молодим партнерам по команді, ділячись із ними власним досвідом.

У тренерському штабі залишилися задоволені тим, як швидко новачок адаптувався до вимог команди. У клубі вже розглядають українця як одного з майбутніх лідерів Трабзонспора, який може відігравати важливу роль не лише на полі, а й у роздягальні.

Порівняли з одним із найкращих півзахисників клубу

Особливе захоплення у Туреччині викликали фірмові дальні удари Маліновського. Під час тренувань українець регулярно відпрацьовує постріли з-за меж штрафного майданчика, і саме цей елемент гри найбільше вразив тренерів та місцевих журналістів.

Через це представники турецьких медіа вже почали проводити паралелі між Маліновським та колишнім лідером Трабзонспора Анастасіосом Бакасетасом. Грецький півзахисник залишив яскравий слід у клубі саме завдяки своїм потужним ударам здалеку та результативності.

Тепер у Трабзонспорі сподіваються, що українець зможе стати таким самим важливим футболістом для команди.