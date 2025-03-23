Полузащитник сборной Украины признался, какие ценные советы получил от легенды футбола

Руслан Малиновский пропустил пять месяцев сезона-2024/2025 из-за ужасной травмы. Недавно он полностью восстановился и уже успел провести два поединка в составе Дженоа.

В период, когда украинец восстанавливался, у "грифонов" сменился главный тренер. Вместо Альберто Джилардино команду в ноябре возглавил Патрик Виейра.

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Что посоветовал Виейра Малиновскому

Руслан Малиновский рассказал, что имел откровенный разговор со звездным в прошлом французским полузащитником, который теперь является его наставником, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW. Он признался, какие советы получил от 48-летнего специалиста.

"Что мне говорит Виейра как бывший полузащитник? Он говорит, что я должен играть быстро, потому что если играешь медленно, то трудно забивать голы.

Также Виейра требует правильной дистанции между защитой и полузащитой, а также агрессивности во время прессинга соперника, когда мы не владеем мячом", – сказал Малиновский.

К слову. В нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел восемь поединков на клубном уровне, в которых отметился тремя ассистами. Два из них он отдал в предыдущей игре против Лечче.

Отметим, что свой следующий матч Дженоа проведет 29 марта на выезде против Ювентуса. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.