Ротань будет получать солидную зарплату в Полесье: о какой сумме идет речь

Руслан Ротань после завершения сезона покинул Александрию. Впоследствии украинский тренер возглавил житомирское Полесье.

Ротань заменил Имада Ашура на посту главного тренера команды. Стало известно, какую заработную плату будет получать экс-наставник Александрии в новом клубе, сообщает 24 канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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Сколько будет зарабатывать Ротань

По имеющейся информации, Руслан Ротань будет получать в Полесье 500 тысяч евро в год. Заработная плата нового наставника Полесья значительно больше, чем у его предшественника Имада Ашура.

Ашур во главе "волков" зарабатывал 360 тысяч евро в год. Всего за трехлетний контракт Руслан Ротань должен получить 1,5 миллиона евро.

К слову. Руслан Ротань привел Александрию к историческому "серебру" в УПЛ. "Горожане" заняли второе место в сезоне 2024/2025.

Напомним, что Полесье по итогам сезона 2024/2025 заняло четвертое место в чемпионате Украины. Таким образом "волки" в следующей кампании также будут выступать в Лиге конференций.

Ранее Мирон Маркевич оценил перспективы Руслана Ротаня, как главного тренера Полесья.