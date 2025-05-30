Он покинул Александрию, но останется работать в УПЛ. Руслан Петрович подписал контракт с Полесьем сроком на три года.

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Кто вошел в тренерский штаб Ротаня

После этого новоиспеченный наставник "волков" поделился своими эмоциями, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Полесья. Он заявил, что рад принять новый вызов и поблагодарил всех за поддержку:

"Невероятные эмоции. Я очень благодарю за поддержку. И очень много мне было сообщений и на почту, и в инстаграме. Те, кто знают – и в WhatsApp со словами поддержки. И то, что я знаю, что меня ждут, мне очень приятно. Спасибо также руководству за доверие, за то что поверило в меня.

Я считаю, что все вместе мы: команда, руководство, болельщики – мы сделаем наше дело как можно лучше и будем улучшаться, потому что, в принципе, в футболе нет где-то верхней точки. Всегда есть что-то новое и постоянно нужно к чему-то стремиться. Поэтому задача такая у нас".

Впоследствии Руслан Ротань также объявил свой тренерский штаб. В него вошли семь специалистов:

Старший тренер и главный помощник – Сергей Кравченко;

Тренер-аналитик – Евгений Гресь;

Тренер по атакующему звену – Алексей Антонов;

Тренер по вратарям – Владимир Тименко;

Тренер по защитникам – Сергей Симоненко;

Тренеры по физической подготовке – Владимир Деуль и Евгений Барышников.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 Полесье заняло четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Волки" в следующей кампании сыграют в Лиге конференций, где начнут свой путь со второго квалификационного раунда, матчи состоятся 24 и 31 июля.