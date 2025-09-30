В информационном пространстве разлетелись слухи о большой премии для Руслана Ротаня от президента житомирского Полесья Геннадия Буткевича. Вроде бы главный наставник может получить кругленькую сумму после окончания текущего сезона УПЛ-2025/2026.

Журналист Владимир Крамар на ютуб-канале BurBuzz рассказал, что слышал о том, что Руслан Ротань может пополнить свой банковский счет, если приведет команду к чемпионству. Вроде бы между наставником и президентом Полесья есть такая договоренность, пишет 24 Канал.

Какой бонус получит Ротань и при каком условии?

Если житомирский клуб завоюет золотые медали УПЛ-2025/2026, то Геннадий Буткевич пополнит счет Руслана Ротаня на сумму один миллион долларов.

Отметим, что Полесье уже вылетело из еврокубков и Кубка Украины в 1/16 финала от Руха (0:3). Поэтому команда Ротаня полностью сконцентрирована лишь на чемпионате. После семи туров стая "волков" с 12 баллами идет на 6-м месте. Полесье поднялось вверх по турнирной таблице благодаря крайней победе над ровенским Вересом 4:1.

К слову. В следующем туре УПЛ Полесье сыграет дома против дебютанта первенства Полтавы (4 октября в 18:00).

Добавим, что житомиряне вернули в элитный украинский дивизион голкипера сборной Георгия Бущана, который до этого играл в Саудовской Аравии.

У "ТаТоТаке" рассказали, что представители Бущана обращались в киевское Динамо, где раньше играл Георгий. Но киевляне выбрали другой вектор развития и не были заинтересованы в Бущане.

Что известно о тренерском периоде Ротаня в Полесье?