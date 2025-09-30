Українські гранди можуть позбавити Ротаня кругленького бонусу від президента Полісся
- Руслан Ротань може отримати один мільйон доларів від президента Полісся, якщо команда виграє УПЛ-2025/2026.
- Полісся після семи турів займає 6-те місце в УПЛ, маючи 12 балів, а наступний матч проведе проти Полтави 4 жовтня.
В інформаційному просторі розлетілись чутки про велику премію для Руслана Ротаня від президента житомирського Полісся Геннадія Буткевича. Начебто головний наставник може отримати кругленьку суму після закінчення поточного сезону УПЛ-2025/2026.
Журналіст Володимир Крамар на ютуб-каналі BurBuzz розповів, що чув про те, що Руслан Ротань може поповнити свій банківський рахунок, якщо приведе команду до чемпіонства. Начебто між наставником та президентом Полісся є така домовленість, пише 24 Канал.
Який бонус отримає Ротань та за якої умови?
Якщо житомирський клуб завоює золоті медалі УПЛ-2025/2026, то Геннадій Буткевич поповнить рахунок Руслана Ротаня на суму один мільйон доларів.
Відзначимо, що Полісся вже вилетіло із єврокубків та Кубка України в 1/16 фіналу від Руху (0:3). Тому команда Ротаня повністю сконцентрована лише на чемпіонаті. Після семи турів зграя "вовків" із 12 балами йде на 6-му місці. Полісся підійнялось угору по турнірній таблиці завдяки крайній перемозі над рівненським Вересом 4:1.
До слова. У наступному турі УПЛ Полісся зіграє вдома проти дебютанта першості Полтави (4 жовтня о 18:00).
Додамо, що житомиряни повернули в елітний український дивізіон голкіпера збірної Георгія Бущана, який до цього грав у Саудівській Аравії.
У "ТаТоТаке" розповіли, що представники Бущана звертались до київського Динамо, де раніше грав Георгій. Але кияни обрали інший вектор розвитку та не були зацікавлені у Бущані.
Що відомо про тренерський період Ротаня у Поліссі?
43-річний спеціаліст прийшов до керма Полісся 1 червня 2025 року, покинувши Олександрію. Із собою у Житомир нападника Олександра Філіппова, захисника Микиту Кравченка та півзахисника Володимира Шепелєва.
Полісся стало для Руслана Петровича третім досвідом на клубному рівні.
Відтоді Ротань провів на чолі "вовків" 14 ігор. Під його керівництвом команда здобула 6 перемог, жодного разу не зіграла внічию, зазнавши при цьому 8-ми поразок (дані Transfermarkt).