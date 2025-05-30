"Ждем "Ротань-стайл", потому что настрадались": реакция фанов Полесья на нового главного тренера

В четверг, 29 мая, эпопея с назначением нового главного тренера в житомирское Полесье закончилась. Стаю "волков" пополнил уже бывший наставник Олесандрии Руслан Ротань.

Руслан Петрович привел Александрию к серебряным наградам сезона-2024/2025 украинской Премьер-лиги и перешел в расположение соперника. Полесье заключило контракт с Ротанем на три года.

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Как реагируют фанаты на назначение Ротаня

Вместе с 43-летним наставником в житомирский клуб перебрались его помощники, включая Алексея Антонова, которому СМИ приписывали наставничество в Александрии.

24 Канал на основе клубных соцсетей Полесья собрал подборку самых интересных реакций болельщиков житомирского клуба на назначение нового главного тренера.

Напомним, что на этой должности в сезоне-2024/2025 работал Имад Ашур, сотрудничество с которым было прервано за два тура до окончания чемпионата. Тогда фаны стаи "волков" выдохнули с облегчением. Этому свидетельствовал и баннер на матче Полесья после освобождения Ашура.

Большинство болельщиков лаконично поздравили нового главного тренера с назначением. Также фаны Полесья верят, что Ротань сможет вывести их любимую команду на новый более высокий уровень.

"Замечательные новости. Успехов!"

"Поздравления. Развития, успехов и побед!"

"Поздравляем! Желаю как можно больше побед, а также вывести клуб на уровень амбиций. Наконец-то есть нормальный тренер, осталась лишь грамотная селекция"

"Удачи. Надеюсь, он поднимет наш клуб на новый уровень"

"Это не ТОП. Это – ТОПище"

"Будет сказка, как в Днепре?"

"Легенда пришла в легендарный клуб. Удачи, Руслан"

"Чисто с футбольной точки зрения.. Зная какой карт-бланш президент Полесья дает главному тренеру, то это может быть успешный проект"

"Ждем "Ротань-стайл", потому что настрадались. Успехов в стае"

Болельщики житомирского клуба отметили объединении "днепровской банды". Ведь Ротань еще будучи футболистом был лидером Днепра, а президент Полесья Геннадий Буткевич родом из одноименного города.

В комментариях фанаты уже даже делают прогнозы на место Полесья в новом сезоне УПЛ-2025/2026. Один из болельщиков спрогнозировал "волкам" серебряные медали первенства. Зато на первую позицию поставил донецкий Шахтер, а на бронзовую строчку киевское Динамо.

Впереди у новой команды Руслана Петровича выступление в Лиге конференций. Болельщики уже ждут и верят, что их команда сможет продемонстрировать достойную игру и результат в новом еврокубковом сезоне.

Хорошее подписание и усиление команды! Поздравляем в стае! Очень вовремя, чтобы подготовить команду к сезону и еврокубкам,

– написал в инстаграме один из фанов Полесья.

Обратите внимание! Полесье выиграло борьбу за четвертую строчку таблицы УПЛ, набрав 48 баллов в 30-ти турах.

Болельщики стаи "волков" уверены, что от такого назначения выиграет весь украинский футбол.

Анонс очень интересный! Посмотрим что получится из этого! Как минимум украинский футбол выиграет,

– говорится в комментариях в инстаграме.

Отметим, что Полесье стало для Руслана Ротаня лишь вторым клубом в тренерской карьере. До этого работал на уровне национальных команд.

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