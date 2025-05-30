"Ждем "Ротань-стайл", потому что настрадались": реакция фанов Полесья на нового главного тренера
- Руслан Ротань стал новым главным тренером житомирского клуба Полесье, подписав контракт на три года.
- Фанаты оптимистично настроены относительно его назначения, надеясь на успехи клуба под его руководством в будущих сезонах.
- Ротань ранее был главным тренером Александрии и молодежной сборной Украины, а также имел опыт работы с национальной командой.
- Полесье готовится к участию в Лиге конференций, и болельщики ожидают хороших результатов в новом сезоне.
В четверг, 29 мая, эпопея с назначением нового главного тренера в житомирское Полесье закончилась. Стаю "волков" пополнил уже бывший наставник Олесандрии Руслан Ротань.
Руслан Петрович привел Александрию к серебряным наградам сезона-2024/2025 украинской Премьер-лиги и перешел в расположение соперника. Полесье заключило контракт с Ротанем на три года.
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Как реагируют фанаты на назначение Ротаня
Вместе с 43-летним наставником в житомирский клуб перебрались его помощники, включая Алексея Антонова, которому СМИ приписывали наставничество в Александрии.
24 Канал на основе клубных соцсетей Полесья собрал подборку самых интересных реакций болельщиков житомирского клуба на назначение нового главного тренера.
Напомним, что на этой должности в сезоне-2024/2025 работал Имад Ашур, сотрудничество с которым было прервано за два тура до окончания чемпионата. Тогда фаны стаи "волков" выдохнули с облегчением. Этому свидетельствовал и баннер на матче Полесья после освобождения Ашура.
Большинство болельщиков лаконично поздравили нового главного тренера с назначением. Также фаны Полесья верят, что Ротань сможет вывести их любимую команду на новый более высокий уровень.
- "Замечательные новости. Успехов!"
- "Поздравления. Развития, успехов и побед!"
- "Поздравляем! Желаю как можно больше побед, а также вывести клуб на уровень амбиций. Наконец-то есть нормальный тренер, осталась лишь грамотная селекция"
- "Удачи. Надеюсь, он поднимет наш клуб на новый уровень"
- "Это не ТОП. Это – ТОПище"
- "Будет сказка, как в Днепре?"
- "Легенда пришла в легендарный клуб. Удачи, Руслан"
- "Чисто с футбольной точки зрения.. Зная какой карт-бланш президент Полесья дает главному тренеру, то это может быть успешный проект"
- "Ждем "Ротань-стайл", потому что настрадались. Успехов в стае"
Болельщики житомирского клуба отметили объединении "днепровской банды". Ведь Ротань еще будучи футболистом был лидером Днепра, а президент Полесья Геннадий Буткевич родом из одноименного города.
В комментариях фанаты уже даже делают прогнозы на место Полесья в новом сезоне УПЛ-2025/2026. Один из болельщиков спрогнозировал "волкам" серебряные медали первенства. Зато на первую позицию поставил донецкий Шахтер, а на бронзовую строчку киевское Динамо.
Впереди у новой команды Руслана Петровича выступление в Лиге конференций. Болельщики уже ждут и верят, что их команда сможет продемонстрировать достойную игру и результат в новом еврокубковом сезоне.
Хорошее подписание и усиление команды! Поздравляем в стае! Очень вовремя, чтобы подготовить команду к сезону и еврокубкам,
– написал в инстаграме один из фанов Полесья.
Обратите внимание! Полесье выиграло борьбу за четвертую строчку таблицы УПЛ, набрав 48 баллов в 30-ти турах.
Болельщики стаи "волков" уверены, что от такого назначения выиграет весь украинский футбол.
Анонс очень интересный! Посмотрим что получится из этого! Как минимум украинский футбол выиграет,
– говорится в комментариях в инстаграме.
Отметим, что Полесье стало для Руслана Ротаня лишь вторым клубом в тренерской карьере. До этого работал на уровне национальных команд.
Что известно о тренерской карьере Руслана Ротаня
- Начал свою тренерскую деятельность в должности ассистента наставника донецкого Олимпика в 2018 году.
- В конце декабря того же года Ротань возглавил молодежную сборную Украины (47 матчей).
- 21 декабря 2022-го Руслан Петрович стал главным тренером Александрии (79 игр).
- Имеет за своей спиной четыре матча во главе национальной команды Украины (один в статусе исполняющего обязанности), а также 8 поединков во главе сборной Украины U-23 (олимпийская).