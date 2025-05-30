"Будет тяжело": экс-тренер сборной Украины оценил перспективы Ротаня в Полесье

Руслан Ротань в сезоне-2024/2025 завоевал историческое "серебро" с Александрией. После этого он решил покинуть "горожан" и принять новый вызов.

Он возглавил житомирское Полесье. Стороны подписали долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2028 года.

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Маркевич считает, что Полесью нужна перестройка

Мыслями относительно этого события поделился бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол. Он оценил перспективы своего экс-подопечного в Днепре во главе "волков".

Что будет ждать Ротаня в Полесье? Трудно сказать. В Полесье надо менять много футболистов. Если руководство житомирского клуба пойдет Ротаню навстречу и даст ему взять тех игроков, которых он хочет, то будет хорошо. Но с имеющейся командой Ротаню будет трудно,

– сказал Маркевич.

Отметим, что Полесье в сезоне-2024/2025 финишировало на четвертом месте в УПЛ. Это позволило "волкам" в следующей кампании сыграть в Лиге конференций, где они начнут свой путь со второго раунда квалификации.

К слову. Своего первого соперника в еврокубке житомирский клуб узнает 18 июня. Сами же матчи состоятся 24 и 31 июля.

Напомним, что ранее Руслан Ротань объявил свой тренерский штаб. В него вошли семь специалистов.