Скандал во Львове: на Кубке Украины по бодибилдингу участник из Днепра вышел под российский трек

Всеукраинские соревнования по бодибилдингу запомнились позорным инцидентом. Один из участников решил использовать российскую музыку во время выступления.

С началом полномасштабной войны в Украине общество стало активно кенсилить российскую культуру. Многие украинцы перешли на родной язык и отказались от музыки, кино и других атрибутов из страны-террористки.

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Позор среди бодибилдеров

Впрочем, к сожалению, случаются позорные случаи, когда украинцы продолжают наслаждаться российским во время войны. Громкий скандал произошел во время Кубка Украины по бодибилдингу WABBA 2025.во Львове, сообщает 24 Канал.

Во время открытого соревнования один из участников из Днепра вышел на сцену под российскую композицию. Это вызвало возмущение среди большинства зрителей, которые не ожидали услышать российский трек.

Видео выступления бодибилдера под российский трек:

Федерация бодибилдинга Украины уже публично выразила извинения за этот инцидент. Они отметили, что это была ошибка и участника из Днепра дисквалифицировали за этот позорный поступок.

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Кроме того, WABBA пообещали избежать подобных ситуаций в будущем. В организации отметили, что их президент является действующим военнослужащим ВСУ, а соревнования всегда сопровождались благотворительными сборами в поддержку армии.