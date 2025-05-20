З початком повномасштабної війни в Україні суспільство стало активно кенсилити російську культуру. Багато українців перейшли на рідну мову та відмовились від музики, кіно та інших атрибутів з країни-терористки.

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Ганьба серед бодибілдерів

Втім, на жаль, трапляються ганебні випадки, коли українці продовжують насолоджуватися російським під час війни. Гучний скандал стався під час Кубка України з бодибілдингу WABBA 2025 у Львові, повідомляє 24 Канал.

Під час відкритого змагання один з учасників з Дніпра вийшов на сцену під російську композицію. Це викликало обурення серед більшості глядачів, які не очікували почути російський трек.

Відео виступу бодибілдера під російський трек:

Федерація бодибілдингу України вже публічно висловила вибачення через цей інцидент. Вони зазначили, що це була помилка й учасника з Дніпра дискваліфікували за цей ганебний вчинок.

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Крім того, WABBA пообіцяли уникнути подібних ситуацій у майбутньому. У організації зазначили, що їх президент є чинним військовослужбовцем ЗСУ, а змагання завжди супроводжувалися благодійними зборами на підтримку армії.