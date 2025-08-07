Александр Усик 19 июля в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. В битве за это звание он уверенно победил Даниэля Дюбуа, нокаутировав британца в пятом раунде.

А уже 24 июля WBO санкционировала бой украинца с Джозефом Паркером и дала сторонам 30 дней, чтобы договориться о его организации. Накануне президент WBO Густаво Оливери снова высказался об этом решении, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

Что сказал Оливери о титуле Усика по версии WBO?

Он заявил, что обладатель титула временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии этой организации должен стать следующим соперником Александра Усика. Если же этого не произойдет, то Всемирная боксерская организация не будет делать уступок и будут привлечены санкции, а именно – лишение пояса украинца, что будет означать потерю звания абсолюта.

"Я обязан соблюдать и последовательно выполнять нормативную базу, которая регулирует деятельность Всемирной боксерской организации. В этом случае Усик должен провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера.

WBO должным образом уведомила все стороны об этом. Невыполнение этого требования приведет к вмешательству WBO для проведения процедуры торгов за право организации боя в соответствии с нашими положениями", – сказал Оливери.

К слову. Сейчас все идет к тому, что этот бой не состоится. Основными кандидатами на следующий бой с Усиком считаются Тайсон Фьюри и Джейк Пол.

