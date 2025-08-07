Олександр Усик 19 липня втретє став абсолютним чемпіоном світу. В битві за це звання він впевнено переміг Даніеля Дюбуа, нокаутувавши британця у п'ятому раунді.

А вже 24 липня WBO санкціонувала бій українця з Джозефом Паркером і дала сторонам 30 днів, щоб домовитися про його організацію. Напередодні президент WBO Густаво Олівері знову висловився про це рішення, повідомляє 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

Що сказав Олівері про титул Усика за версією WBO?

Він заявив, що володар титулу тимчасового чемпіона світу в надважкій вазі за версією цієї організації має стати наступним суперником Олександра Усика. Якщо ж цього не станеться, то Всесвітня боксерська організація не робитиме поступок і будуть залучені санкції, а саме – позбавлення пояса українця, що означатиме втрату звання абсолюта.

"Я зобов’язаний дотримуватися та послідовно виконувати нормативну базу, яка регулює діяльність Всесвітньої боксерської організації. У цьому випадку Усик повинен провести обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера.

WBO належним чином повідомила всі сторони про це. Невиконання цієї вимоги призведе до втручання WBO для проведення процедури торгів за право організації бою відповідно до наших положень", – сказав Олівері.

До слова. Наразі все йде до того, що цей бій не відбудеться. Основними кандидатами на наступний бій з Усиком вважаються Тайсон Ф'юрі та Джейк Пол.

Нагадаємо, що раніше шанси Паркера в битві з Усиком оцінив колишній чемпіон світу Карл Фроч.