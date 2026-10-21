"Может, и по морде дать": назвали тренера, который способен возглавить Динамо

После поражения от Полесья в 9-м туре УПЛ Динамо осталось без главного тренера. Киевляне сейчас находятся в поиске нового наставника.

Бывший игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо в интервью изданию "Спорт-Экспресс" назвал того, кто, по его мнению, является идеальным вариантом для киевлян. Впрочем, он предположил, что его в столичной команде сейчас точно не утвердят.

Кого Сабо считает идеальным наставником для Динамо

Сабо отметил, что справиться с должностью наставника Динамо из украинских тренеров сейчас может только Олег Лужный. По словам легендарного тренера, у него действительно есть характер.

Его даже боялись за то, что он в случае чего может и по морде дать. Посмотрим, кого в итоге возьмут в Динамо,

– заметил бывший тренер Динамо и сборной Украины.

Он добавил, что со своей стороны советовать, какого именно тренера нужно брать, не будет. По его мнению, в Динамо сейчас нет команды и нет нормальных футболистов. Там сейчас все одинаковые.

Как Сабо оценил личность Кендзьорека

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера Динамо является поляк Мацей Кендзьорек. Сабо поинтересовался, будут ли его слушать футболисты. Он не видит в поляке твердой руки.

Если футболист плохо себя ведет, не выполняет требования на тренировке, его нужно сажать на скамейку запасных. И пусть там и сидит,

– подчеркнул бывший наставник киевской команды.

Сабо подчеркнул, что тренер должен быть "мужиком". Что касается Кендзьорека, то у легенды тренерского цеха Украины сложилось впечатление, что ему было все равно, выиграет его команда или проиграет.

Ранее в Польше прокомментировали назначение Кендзьорека исполняющим обязанности главного тренера Динамо. Там считают, что для него это будет сложным испытанием в его карьере.

А по информации "ТаТоТаке", Суркис согласовал работу Кендзьорека в статусе исполняющего обязанности на определенный срок. Также ему разрешили пригласить в свой штаб еще одного нового специалиста.