Колишній гравець і коуч Динамо Йожеф Сабо в інтерв'ю для видання Sport Express назвав того, хто, на його думку, є ідеальним варіантом для киян. Утім припустив, що його в столичній команді зараз точно не затвердять.

Кого Сабо вважає ідеальним наставником для Динамо

Сабо зазначив, що впоратись із посадою наставника Динамо з українських тренерів зараз може тільки Олег Лужний. За словами легендарного тренера, в нього дійсно є характер.

Його й побоювались за те, що він у разі чого може й по пиці дати. Подивимось, кого в підсумку візьмуть у Динамо,

– зауважив колишній тренер Динамо та збірної України.

Він додав, що від себе радити, що треба брати того чи іншого тренера, не буде. На його думку, в Динамо зараз немає команди та немає нормальних футболістів. Там нині всі однакові.

Як Сабо оцінив персону Кендзьорека

Наразі в. о. головного тренера Динамо є поляк Мацей Кендзьорек. Сабо поцікавився, чи слухатимуть його футболісти. Він не бачить у полякові твердої руки.

Якщо футболіст погано поводиться, не виконує вимог на тренуванні, його треба саджати на лаву запасних. І нехай там і сидить,

– наголосив колишній наставник київської команди.

Сабо підкреслив, що тренер має бути "мужиком". Про Кендзьорека ж у легенди тренерського цеху України склалось враження, що йому було все одно, чи виграє його команда, чи програє.

Раніше в Польщі прокоментували призначення Кендзьорека в. о. головного тренера Динамо. Там вважають, що для нього це буде складне випробування в його кар'єрі.

А за інформацією "ТаТоТаке", Суркіс узгодив роботу Кендзьорека в статусі виконувача обов'язків на певний термін. Також дозволив йому запросити до свого штабу ще одного нового фахівця.