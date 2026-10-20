У Польщі вважають, що Мацей Кендзьорек зіткнеться зі складним випробуванням у своїй кар’єрі. Такими думками для ютубу Kanał Sportowy поділився журналіст Матеуш Борек.

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За словами експерта, 46-річний Кендзьорек з першого дня роботи у новому статусі повинен буде демонструвати високі результати.

Ми знаємо, що зараз там великі нерви. Це гаряче крісло — бажаю Мацеку, щоб це була гарна і довга пригода, але думаю, що він сам усвідомлює, що там немає часу на очікування. З першого матчу ти вже під лупою. У таких клубах день підписання контракту — це також день, коли ти підписуєш відкладене звільнення,

– сказав Борек.

Польський тренер прийшов у Динамо торік у серпні. До моменту звільнення Ігоря Костюка з посади наставника першої команди Кендзьорек був тренером зі стандартних положень.

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Після дев’яти турів кияни мають 16 очок і посідають четверте місце, хоча ще проведуть один перенесений матч.

Перший матч з новим тимчасовим наставником "біло-сині" проведуть у п’ятницю, 23 жовтня, коли о 13:00 приймуть Кудрівку.

Зазначимо, що журналіст Матеуш Борек відомий українським уболівальникам у контексті скандалу навколо Михайла Мудрика.