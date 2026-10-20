В Польше считают, что Мацей Кендзьорек столкнется с серьезным испытанием в своей карьере. Об этом в своем ютуб-канале Kanał Sportowy рассказал журналист Матеуш Борек.

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По словам эксперта, 46-летний Кендзьорек с первого дня работы в новом статусе должен будет демонстрировать высокие результаты.

Мы знаем, что сейчас там большие нервы. Это "горячее кресло" – желаю Мацеку, чтобы это было хорошее и долгое приключение, но думаю, что он сам осознает, что там нет времени на ожидание. С первого матча ты уже под пристальным вниманием. В таких клубах день подписания контракта – это также день, когда ты подписываешь отсроченное увольнение,

– сказал Борек.

Польский тренер пришел в Динамо в августе прошлого года. До момента увольнения Игоря Костюка с поста главного тренера первой команды Кендзьорек был тренером по стандартным положениям.

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После девяти туров киевляне набрали 16 очков и занимают четвертое место, хотя им еще предстоит сыграть один перенесенный матч.

Первый матч с новым временным тренером "бело-синие" проведут в пятницу, 23 октября, когда в 13:00 примут "Кудровку".

Отметим, что журналист Матеуш Борек известен украинским болельщикам в контексте скандала вокруг Михаила Мудрика.