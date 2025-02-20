Салах переписал историю Ливерпуля, установив рекорд с элементом нумерологической магии

В среду, 19 февраля, состоялся перенесенный матч 29 тура Английской Премьер-лиги между Астон Виллой и Ливерпулем. Он стал особенным для вингера "красных" Мохаммеда Салаха.

Египтянин забил первый гол в этой игре, которая завершилась вничью со счетом 2:2. Это позволило ему установить очередной рекорд мерсисайдского клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистический портал Squawka.

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Безумное совпадение

Мохаммед Салах стал первым игроком в истории Ливерпуля, который забил 15 мячей на выезде в течение одного сезона АПЛ. Он превзошел достижение Луиса Суареса, который в кампании-2013/2014 записал себе в актив 14 голов.

Что интересно, этот рекорд имел интересное нумерологическое совпадение. Египтянин отметился взятием ворот на 29-й минуте в 29-м туре и этот гол стал 29-м для него в нынешнем сезоне.

К слову. Всего в кампании-2024/2025 Салах сыграл 37 матчей за Ливерпуль. Кроме 29 голов он также отдал уже 20 ассистов, поэтому следующее результативное действие станет юбилейным 50-м.

Отметим, что следующий поединок "красные" проведут 23 февраля на выезде против Манчестер Сити. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.