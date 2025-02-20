Єгиптянин забив перший гол у цій грі, яка завершилася внічию з рахунком 2:2. Це дозволило йому встановити черговий рекорд мерсисайдського клубу, повідомляє 24 Канал із посиланням на статистичний портал Squawka.

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Шалений збіг

Мохаммед Салах став першим гравцем в історії Ліверпуля, який забив 15 м'ячів на виїзді протягом одного сезону АПЛ. Він перевершив досягнення Луїса Суареса, який в кампанії-2013/2014 записав собі в актив 14 голів.

Що цікаво, цей рекорд мав цікавий нумерологічний збіг. Єгиптянин відзначився взяттям воріт на 29-й хвилині у 29-му турі й цей гол став 29-м для нього в нинішньому сезоні.

До слова. Всього в кампанії-2024/2025 Салах зіграв 37 матчів за Ліверпуль. Окрім 29 голів він також віддав уже 20 асистів, тож наступна результативна дія стане ювілейною 50-ю.

Зазначимо, що наступний поєдинок "червоні" проведуть 23 лютого на виїзді проти Манчестер Сіті. Стартовий свисток пролунає о 18:30.