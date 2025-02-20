У середу, 19 лютого, відбувся матч 29-го туру чемпіонату Англії. Підопічні Арне Слота завітали у Бірмінгем, де зустрілись з непоступливою Астон Віллою Унаї Емері, повідомляє 24 канал.

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Ліверпуль втратив очки

Матч між Астон Віллою та Ліверпулем подарував чимало голів вболівальникам. Мерсисайдці перші вийшли вперед завдяки зусиллям Мохаммеда Салаха, але згодом "леви" змогли забити двічі стараннями Тілеманса та Воткінса.

Підопічні Арне Слота були шоковані, але змогли відігратись. Забитим м'ячем відзначився Трент Александр-Арнольд. Головним невдахою матчу став Дарвін Нуньєс.

Уругвайський центрфорвард мав нагоду вивести Ліверпуль вперед та здобути для команди важливу перемогу. Проте нападника підвела реалізація. Нуньєс з вбивчої позиції не забив у порожні ворота, а матч завершився нічиєю 2:2.

Відеоогляд матчу Астон Вілла – Ліверпуль: