В среду, 19 февраля, произошел матч 29-го тура чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота посетили Бирмингем, где встретились с неуступчивой Астон Виллой Унаи Эмери, сообщает 24 канал.

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Ливерпуль потерял очки

Матч между Астон Виллой и Ливерпулем подарил немало голов болельщикам. Мерсисайдцы первые вышли вперед благодаря усилиям Мохаммеда Салаха, но впоследствии "львы" смогли забить дважды стараниями Тилеманса и Уоткинса.

Подопечные Арне Слота были шокированы, но смогли отыграться. Забитым мячом отметился Трент Александр-Арнольд. Главным неудачником матча стал Дарвин Нуньес.

Уругвайский центрфорвард имел возможность вывести Ливерпуль вперед и получить для команды важную победу. Однако нападающего подвела реализация. Нуньес с убойной позиции не забил в пустые ворота, а матч завершился ничьей 2:2.

Видеообзор матча Астон Вилла – Ливерпуль: