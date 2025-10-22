"Если с ними играть жестко, они становятся ручными": прогноз Маркевича на матч Самсунспор – Динамо

В четверг, 23 октября, состоятся матчи второго тура Лиги конференций. В одном из них будут встречаться Самсунспор и киевское Динамо.

Киевляне будут играть против представителя Турции на выезде на "Самсунском стадионе имени 19 мая". Своим мнением относительно предстоящего противостояния поделился Мирон Маркевич, сообщает 24 Канал со ссылкой на Meta.

Читайте также "Выполнял саботажную миссию": Забарный получил шквал критики после матча Лиги чемпионов

Какой прогноз на матч сделал Маркевич?

К этому противостоянию киевляне подходят в подавленном состоянии, имея в пассиве 5-матчевую беспроигрышную серию. Несмотря на это, Мирон Богданович считает, что "бело-синие" способны зацепиться за положительный результат и рассказал, как стоит играть динамовцам.

Я не очень знаком с Самсунспором, но могу сказать, что сам уровень чемпионата Турции оставляет желать лучшего. Там из иностранцев в основном отыгранные футболисты, которые едут туда заработать на закате карьеры. Поэтому не стоит бояться соперника. Уверен, с ними можно играть и побеждать. Если есть характер и функциональная подготовка игроков Динамо позволяет, то просто нужно прессинговать оппонента, не дать им разгуляться, ошибки они сами сделают,

– считает специалист.

Мирон Богданович добавил, что Динамо должно играть исключительно на победу. Именно такого результата он ожидает от подопечных Александра Шовковского.

"В Турции необходимо отыграть на одном дыхании. Поскольку так, как играет Динамо в чемпионате, в еврокубках не пройдет. Выходите и доказывайте, что вы чего-то стоите. А что касается итогового результата, то мое мнение однозначное – нужно играть только на победу.

У киевлян есть быстрые футболисты, поэтому в контратаке может что-то получиться. Я со своими командами выступал в Турции. И если с ними играть жестко, то они становятся ручными. Это не Кристал Пелас, я жду от Динамо максимального результата, поскольку на кону не только имидж клуба, но и всей Украины", – сказал Маркевич.

Справка. Это будет первая очная встреча между командами. По данным Википедии, в целом Динамо 27 раз играло с турецкими клубами в еврокубках и имеет положительный баланс – 13 побед, 7 ничьих, 7 поражений.

Напомним, что в нынешнем сезона в основном этапе еврокубков выступает лишь два украинских клуба. Донецкий Шахтер также оказался в Лиге конференций, где во втором туре сыграет с польской Легией.

Как Динамо выступает в сезоне-2025/2026?