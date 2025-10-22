"Якщо з ними грати жорстко, вони стають ручними": прогноз Маркевича на матч Самсунспор – Динамо

У четвер, 23 жовтня, відбудуться матчі другого туру Ліги конференцій. В одному з них зустрічатимуться Самсунспор і київське Динамо.

Кияни гратимуть проти представника Туреччини на виїзді на "Самсунському стадіоні імені 19 травня". Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився Мирон Маркевич, повідомляє 24 Канал із посиланням на Meta.

Який прогноз на матч зробив Маркевич?

До цього протистояння кияни підходять у пригніченому стані, маючи в пасиві 5-матчеву безпрограшну серію. Попри це, Мирон Богданович вважає, що "біло-сині" здатні зачепитися за позитивний результат і розповів, як варто грати динамівцям.

Я не дуже знайомий з Самсунспором, але можу сказати, що сам рівень чемпіонату Туреччини залишає бажати кращого. Там з іноземців в основному відіграні футболісти, які їдуть туди заробити на заході кар'єри. Тому не варто боятися суперника. Упевнений, з ними можна грати та перемагати. Якщо є характер і функціональна підготовка гравців Динамо дозволяє, то просто потрібно пресингувати опонента, не дати їм розгулятися, помилки вони самі зроблять,

– вважає фахівець.

Мирон Богданович додав, що Динамо має грати виключно на перемогу. Саме такого результату він очікує від підопічних Олександра Шовковського.

"У Туреччині необхідно відіграти на одному диханні. Оскільки так, як грає Динамо в чемпіонаті, у єврокубках не пройде. Виходьте та доводьте, що ви чогось варті. А що стосується підсумкового результату, то моя думка однозначна – потрібно грати тільки на перемогу.

У киян є швидкі футболісти, тому в контратаці може щось вийти. Я зі своїми командами виступав у Туреччині. І якщо з ними грати жорстко, то вони стають ручними. Це не Крістал Пелес, я чекаю від Динамо максимального результату, оскільки на кону не тільки імідж клубу, але й усієї України", – сказав Маркевич.

Довідка. Це буде перша очна зустріч між командами. За даними Вікіпедії, загалом Динамо 27 разів грало з турецькими клубами у єврокубках і має позитивний баланс – 13 перемог, 7 нічиїх, 7 поразок.

Нагадаємо, що в нинішньому сезону в основному етапі єврокубків виступає лише два українські клуби. Донецький Шахтар також опинився у Лізі конференцій, де у другому турі зіграє з польською Легією.

Як Динамо виступає в сезоні-2025/2026?