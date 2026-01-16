"Золото" на Играх в Сочи и медали чемпионатов мира: крупнейшие победы украинского биатлона

Уже совсем скоро фанаты со всего мира будут следить за главными соревнованиями по зимним видам спорта последних четырех лет. В Италии с 6 по 22 февраля будут проходить Олимпийские игры-2026.

Уже традиционно для украинских фанатов культовым и самым обсуждаемым зимним видом спорта является биатлон. Несмотря на то, что в последнее время наши спортсмены выступают не лучшим образом, болельщики с большим интересом относятся именно к этим соревнованиям, поэтому 24 Канал решил с ностальгией вспомнить самые большие победы наших спортсменов за время независимости.

Какая победа стала самой большой за время независимости?

Бесспорно первый и главный триумф, который приходит в голову большинству украинских фанатов, касается Олимпийских игр-2014. Тогда в разгар Революции Достоинства, когда происходили расстрелы "Небесной Сотни", наша женская сборная в Сочи провела историческую эстафету.

21 февраля "сине-желтых" на трассе представляли Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко, а также Елена Пидгрушная. Они в очень эффектном стиле выиграли для Украины первое олимпийское "золото".

Веса той победе добавлял контекст исторических событий. А триумф четверки украинок на территории страны-агрессора, которая в этот момент начинала оккупацию Крыма, воспринимался особенно эмоционально.

Наша команда тогда опередила именно сборную России. Дистанция между ними составила почти 30 секунд.

Как сборная Украины по биатлону завоевала "золото" ОИ-2014: смотрите видео

Какие еще были выдающиеся успехи украинского биатлона?

Отдельно стоит пройтись по личностям. Первой спортсменкой, с которой связаны большие успехи украинского биатлона, является Валентина Цербе.

Фанаты с опытом должны помнить ее выступления еще в XX веке. Выдающейся для Украины была Олимпиада-1994 в норвежском Лиллехаммере.

Валентина в спринте получила бронзовую медаль, которая стала первой для нашей страны на зимних Олимпийских играх. Уроженка Житомирщины считалась одной из сильнейших биатлонисток своего времени и подтвердила этот статус во время гонки.

Она была очень контактной и прошла в равной борьбе. До триумфа украинской спортсменке тогда не хватило лишь 1,2 секунды. Победу в спринте одержала представительница Канады Мириам Бедар, белоруска Светлана Парамыгина стала второй, опередив украинку всего на одну десятую секунды.



Валентина Цербе получила для Украины первую медаль на зимних ОИ / Фото НОК Украины

Также стоит выделить успехи Андрея Дериземли. Он до сих пор остается самым титулованным украинским биатлонистом в истории.

Уроженец Сумщины имеет в активе две награды чемпионатов мира и 11 – этапов Кубка мира. Особого внимания заслуживает первая медаль на мировом первенстве.

Андрей получил ее в 2007 году в Антхольце. Он в спринте смог занять третье место и и "бронза стала" первой для Украины на чемпионатах мира в истории в соревнованиях среди мужчин.



Андрей Дериземля с исторической "бронзой" на ЧМ-2007 / Фото Getty Images

Также выдающихся результатов для украинского биатлона достигала Елена Пидгрушная. Отдельно можно выделить невероятный для нее чемпионат мира 2013 года в чешском Нове-Место.

Легендарная спортсменка на тех соревнованиях получила сразу три медали – по одной каждого сорта. Пидгрушная стала сильнейшей в спринте, серебряным призером в эстафете и выиграла "бронзу" в гонке преследования. Вместе с ней на пьедестал в эстафете тогда также поднялись Вита Семеренко, Валя Семеренко и Юлия Джима.



Пидгрушная получила полный комплект медалей на ЧМ / Фото Getty Images

Нельзя обойти вниманием и Валентину Семеренко. Бывшая лидер украинского женского биатлона имела множество наград на соревнованиях самого высокого уровня. Кроме победы на Олимпийских играх в Сочи, о которых упоминалось выше, в ее активе было еще две знаковые гонки, которые запомнились многим.

Первая из них состоялась в 2013 году. Во французском Аннесе украинка продемонстрировала мастер-класс финишной атаки россиянке Ирине Старых, одержав фантастическую победу на этапе Кубка мира, которая стала для нее единственной в карьере.

Как Валя Семеренко получила "золото" на этапе КС: смотрите видео

А вторая эпохальная победа произошла на чемпионат мира-2015 в Контиолахти. Валентина выиграла масстарт, опередив легендарную немку Франциску Пройсс и итальянку Карин Оберхофер.

Украинка не была самой быстрой на лыжне, но закрыла все 20 мишеней на четырех огневых рубежах и все же отбила атаки немецкой биатлонистки на финишном круге.

Из спортсменов, которые продолжают карьеру же стоит выделить Дмитрия Пидручного и его "золото" на чемпионате мира-2019 в Эстерсунде.

Дмитрий стал первым в истории украинским чемпионом мира среди мужчин. В персьюте уроженец Тернопольщины опередил на 8,3 секунды звездного Йоханнеса Бё.

На последнем огневом рубеже он отстрелялся без промахов, а норвежец последним выстрелом не попал в мишень. Перед финишным кругом лидеров разделяли 15 секунд и Пидручный, стиснув зубы, продемонстрировал характер и все же удержал преимущество над настоящей легендой биатлона.



Пидручный стал чемпионом мира в Эстерсунде / Фото Gett Images

Однако хочется верить, что та победа еще не самая большая для Дмитрия в карьере. Надеемся, что такую он сможет получить на предстоящих Олимпийских играх, ведь его выступление во время гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира демонстрирует, что украинец может быть конкурентным на самом высоком уровне.