В понедельник, 25 августа, состоялся заключительный матч второго тура Английской Премьер-лиги. В нем Ньюкасл дома принимал Ливерпуль.

В этом поединке произошла настоящая драма, где хозяева отыгрались с 0:2 в меньшинстве, но все же уступили (2:3) из-за гола на 90+10 минуте. Его автором стал юный Рио Нгумоха, который переписал историю Ливерпуля, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "красных".

Чей рекорд побил Нгумоха?

16-летний левый вингер дебютировал в АПЛ за Ливерпуль. Он вышел на замену уже в компенсированное время.

Английский вундеркинд провел просто сказочные дебютные минуты в сильнейшем национальном чемпионате мира. Он в возрасте 16 лет и 361 дня принес своей команде победу и стал самым молодым игроком в истории, забившим гол за "красных".

Предыдущее достижение держалось почти девять лет и принадлежало Бену Вудберну. Уэльский полузащитник осенью 2016 года отметился голом в ворота Лидса, когда ему было 17 лет и 45 дней.

Самые молодые авторы голов Ливерпуля

Рио Нгумоха – 16 лет и 361 день Бен Вудберн – 17 лет и 45 дней Кейд Гордон – 17 лет и 96 дней Майкл Оуэн – 17 лет и 143 дня Джордан Роситер – 17 лет и 183 дня

К слову. Следующий матч Ливерпуль проведет 31 августа. В поединке третьего тура Английской Премьер-лиги "красные" примут дома Арсенал.

Что известно о Рио Нгумохе?