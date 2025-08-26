Английский тинейджер стал самым молодым автором гола в составе Ливерпуля: историческое видео
- 16-летний Рио Нгумоха стал самым молодым автором гола за Ливерпуль, забив в матче с Ньюкаслом на 90+10 минуте.
- Он побил рекорд Бена Вудберна, который держался девять лет, забив гол в возрасте 16 лет и 361 дня.
В понедельник, 25 августа, состоялся заключительный матч второго тура Английской Премьер-лиги. В нем Ньюкасл дома принимал Ливерпуль.
В этом поединке произошла настоящая драма, где хозяева отыгрались с 0:2 в меньшинстве, но все же уступили (2:3) из-за гола на 90+10 минуте. Его автором стал юный Рио Нгумоха, который переписал историю Ливерпуля, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "красных".
Чей рекорд побил Нгумоха?
16-летний левый вингер дебютировал в АПЛ за Ливерпуль. Он вышел на замену уже в компенсированное время.
Английский вундеркинд провел просто сказочные дебютные минуты в сильнейшем национальном чемпионате мира. Он в возрасте 16 лет и 361 дня принес своей команде победу и стал самым молодым игроком в истории, забившим гол за "красных".
Предыдущее достижение держалось почти девять лет и принадлежало Бену Вудберну. Уэльский полузащитник осенью 2016 года отметился голом в ворота Лидса, когда ему было 17 лет и 45 дней.
Самые молодые авторы голов Ливерпуля
- Рио Нгумоха – 16 лет и 361 день
- Бен Вудберн – 17 лет и 45 дней
- Кейд Гордон – 17 лет и 96 дней
- Майкл Оуэн – 17 лет и 143 дня
- Джордан Роситер – 17 лет и 183 дня
Как Нгумоха забил свой дебютный гол за Ливерпуль: смотрите видео
К слову. Следующий матч Ливерпуль проведет 31 августа. В поединке третьего тура Английской Премьер-лиги "красные" примут дома Арсенал.
Что известно о Рио Нгумохе?
- Родился 29 августа 2008 года в Лондоне.
- Воспитанник Челси, откуда в сентябре 2024 года перешел в Ливерпуль.
- 11 января 2025 года стал вторым самым молодым дебютантом в истории "красных", сыграв в Кубке Англии, тот поединок оставался единственным для левого вингера за взрослую команду до матча с Ньюкаслом.