Ястремская на Уимблдоне одержала самую рейтинговую победу в карьере: топ-5 триумфов украинки

Во вторник, 1 июля, Даяна Ястремская провела матч первого круга на Открытом чемпионате Великобритании по теннису. Ее соперницей была вторая ракетка мира Коко Гофф.

Уроженка Одессы совершила сенсацию, одолев американку в двух сетах, что позволило ей повторить свою пока самую рейтинговую победу в карьере. 24 Канал решил вспомнить самые статусные победы Даяны Ястремской.

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Самые рейтинговые победы Ястремской

Всего она пять раз побеждала соперниц, которые в момент матча находились в топ-10 мирового рейтинга. Впервые это произошло на турнире в Ухане в 2019 году.

Тогда украинка в 1/8 финала очень уверенно одолела Каролину Плишкову (WTA:2) со счетом 6:1, 6:4. Та победа оставалась самой рейтинговой для нее в течение почти 6 лет.

Как Ястремская победила Плишкову: смотрите видео

Следующую большую победу Даяна завоевала в начале 2020 года. Во втором круге престижного турнира в Катаре она противостояла Софии Кенин (WTA:5).

Украинская теннисистка в двух сетах переиграла американку (6:3, 7:6). В том поединке она отыгралась с 0:3 во второй партии.

Видеообзор матча Ястремская – Кенин на турнире в Дохе

Третья победа Ястремской над соперницей из топ-10 случилась за неделю до начала полномасштабного вторжения. На "тысячнике" в Дубае уроженка Одессы в 1/8 финала играла с Барборой Крейчиковой (WTA:3).

Она с идентичным счетом одолела представительницу Чехии, как до того в Дохе побеждала Софию Кенин. К сожалению, видео с того поединка сейчас недоступно в открытом доступе.

А первой соперницей из топ-10, которую Даяна переиграла на "мэйджорах", стала другая чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA:7). Украинка, как и во всех предыдущих случаях, победила в двух сетах.

Произошло это на Australian Open-2024. Тогда она не оставила никаких шансов оппонентке в первом круге турнира – 6:1, 6:2.

Как Ястремская переиграла Вондроушову: смотрите видео

А уже 1 июля 2025 года Даяна Ястремская в пятый раз переиграла соперницу из топ-10. Она в огненном стиле одолела Коко Гофф (WTA:2) со счетом 7:6, 6:1.

Эта победа стала повторением самой рейтинговой победы в карьере, но была одержана в более статусном турнире. Поэтому смело можно именно ее поставить на первое место среди триумфов украинской теннисистки.

Ястремская – Гофф: смотрите видеообзор матча

Справка. В 1/32 финала Уимблдона-2025 Даяна Ястремская сыграет против нейтральной Анастасии Захаровой. Ранее они не пересекались на корте.

Напомним, что во второй круг турнира в одиночном разряде также пробились из украинок Элина Свитолина и Юлия Стародубцева. К сожалению, Марта Костюк не смогла выйти в 1/32 финала.