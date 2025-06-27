Ярмоленко назвал трех защитников, против которых тяжелее всего было играть: топовый выбор

Андрей Ярмоленко на протяжении карьеры успел поиграть в различных национальных чемпионатах и международных соревнованиях. Ему противостояли лучшие игроки Английской Премьер-лиги, Бундеслиги и других турниров.

Легендарный украинский футболист ответил на вопрос, против каких защитников ему было играть тяжелее всего. Он выделил трех топовых соперников, сообщает 24 Канал со ссылкой goleador1.

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Против кого было тяжелее всего играть Ярмоленку

На третье место в рейтинге самых сложных соперников Андрей Ярмоленко поставил Патриса Эвра. Он отметил опыт и агрессивную манеру игры француза, который большую часть своей карьеры провел в составе Манчестер Юнайтед.

Вторая позиция досталась бывшему фулбеку Барселоны Дани Алвесу. Лидер киевского Динамо признался, что бразилец был не лучшим игроком в защите, но поражал его работой с мячом и постоянным подключением к атакам.

А на первой строчке оказался Вирджил ван Дейк. Андрей Ярмоленко заявил, что нидерландец является наиболее сбалансированным защитником, у которого на топовом уровне развиты все главные навыки.

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К слову. В сезоне-2024/2025 Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории Динамо в рамках чемпионата Украины. Он опередил действующего тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Напомним, что лидер киевлян в конце весны продлил контракт с "бело-синими" еще на один год. Накануне он признался, что следующий сезон станет последним в его игровой карьере.