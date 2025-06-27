Легендарний український футболіст відповів на запитання, проти яких захисників йому було грати найважче. Він виділив трьох топових суперників, повідомляє 24 Канал із посиланням goleador1.

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Проти кого було найважче грати Ярмоленку

На третє місце в рейтингу найскладніших суперників Андрій Ярмоленко поставив Патріса Евра. Він відзначив досвід та агресивну манеру гри француза, який більшу частину своєї кар'єри провів у складі Манчестер Юнайтед.

Друга позиція дісталася колишньому фулбеку Барселони Дані Алвесу. Лідер київського Динамо зізнався, що бразилець був не найкращим гравцем у захисті, але вражав його роботою з м'ячем і постійним підключенням до атак.

А на першій сходинці опинився Вірджил ван Дейк. Андрій Ярмоленко заявив, що нідерландець є найбільш збалансованим захисником, у якого на топовому рівні розвинені всі головні навички.

Топ-3 захисники, проти яких грав Ярмоленко: дивіться відео

До слова. В сезоні-2024/2025 Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром в історії Динамо в рамках чемпіонату України. Він випередив чинного тренера збірної України Сергія Реброва.

Нагадаємо, що лідер киян наприкінці весни продовжив контракт з "біло-синіми" ще на один рік. Напередодні він зізнався, що наступний сезон стане останнім у його ігровій кар'єрі.