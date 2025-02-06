Сандерленд летом хочет приобрести игрока Динамо и сборной Украины, но при одном условии

Лидер Динамо Владислав Ванат может поехать покорять АПЛ после этого сезона. Игроком интересуется клуб, который близок к повышению в классе.

Игроки киевского Динамо пользовались спросом во время зимнего трансферного окна. Георгий Бущан перебрался в Аль-Шабаб, тогда как Владимир Бражко едва не оказался в Вулверхэмптоне.

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Ваната ждут в Англии

Кроме этого, киевляне имели предложение по Назару Волошину. Вингера хотел арендовать Сандерленд, но клуб отказался отпускать игрока. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке, "черные коты" положили глаз на еще одного динамовца.

Речь о нападающем Владиславе Ванате. Источник сообщает, что летом Сандерленд сделает Динамо предложение 23-летнего футболиста, но только в случае выхода команды в АПЛ.

Сейчас англичане занимают четвертое место в Чемпионшипе, которое дает право сыграть в плей-офф за повышение в классе. От зоны прямого выхода в АПЛ (топ-2) Сандерленд отстает на три балла. Контракт Владислава с Динамо рассчитан до лета 2027 года.

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Портал Transfermarkt оценивает украинца в 11 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел 30 матчей, записав на свой счет 14 голов и четыре ассиста. Также у Ваната в активе 9 матчей и один гол за сборную Украины.