Игроки киевского Динамо пользовались спросом во время зимнего трансферного окна. "Бело-синие" продали Георгия Бущана в Аль-Шабаб, тогда как еще 3-4 игроками интересовались в Европе.

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На пути в Серию А

Один из самых желанных футболистов Динамо был Владимир Бражко. Хавбеком интересовались Бенфика, Борнмут и Вулверхэмптон, а последний даже делал по нему предложение.

Впрочем, киевляне отказались от продажи. Теперь же, как сообщает 24 Канал со ссылкой на Футбол 24, Владимир попал в сферу интересов Милана.

Итальянцы не против были бы приобрести украинца зимой, но у них не осталось в заявке мест для игроков не из ЕС. "Россонери" намерены вернуться к вопросу трансфера Бражко летом, если удастся освободить под него слот.

При этом итальянцы готовы выложить аж 25 миллионов евро за 23-летнего опорного полузащитника. Его контракт с Динамо истекает в 2028 году, а Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов.

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Карьера Владимира Бражка

Напомним, что Владимир является воспитанником Динамо. На взрослом уровне он дебютировал в сезоне 2022-2023 в Заре, которая взяла его в аренду. После возвращения в Киев в 2023-м хавбек сразу стал игроком основы.

В текущем сезоне Бражко отыграл 25 матчей за "бело-синих", записав на свой счет 4 гола и три ассиста. Также полузащитник в 2024-м дебютировал за сборную Украины и стал ее игроком основы. В активе Владимира 8 матчей.