Гравці київського Динамо користувались попитом під час зимового трансферного вікна. "Біло-сині" продали Георгія Бущана в Аль-Шабаб, тоді як ще 3-4 гравцями цікавились у Європі.

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На шляху в Серію А

Один із найбільш жаданих футболістів Динамо був Володимир Бражко. Хавбеком цікавились Бенфіка, Борнмут та Вулверхемптон, а останній навіть робив по ньому пропозицію.

Втім кияни відмовились від продажу. Тепер же, як повідомляє 24 Канал з посиланням на Футбол 24, Володимир потрапив до сфери інтересів Мілана.

Італійці не проти були б придбати українця взимку, але у них не залишилось в заявці місць для гравців не з ЄС. "Россонері" мають намір повернутися до питання трансферу Бражка влітку, якщо вдасться звільнити під нього слот.

При цьому італійці готові викласти аж 25 мільйонів євро за 23-річного опорного півзахисника. Його контракт із Динамо спливає у 2028 році, а Transfermarkt оцінює футболіста у 9 мільйонів.

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Кар'єра Володимира Бражка

Нагадаємо, що Володимир є вихованцем Динамо. На дорослому рівні він дебютував у сезоні 2022-2023 в Зорі, яка взяла його в оренду. Після повернення в Київ у 2023-му хавбек одразу став гравцем основи.

У поточному сезоні Бражко відіграв 25 матчів за "біло-синіх", записавши на свій рахунок 4 голи та три асисти. Також півзахисник у 2024-м дебютував за збірну України та став її гравцем основи. В активі Володимира 8 матчів.