Верному псу Путина Валуеву запретили въезд в Азербайджан: что натворил бывший боксер

Депутат от "Единой России" нарвался на резкую реакцию от азербайджанского МИДа. Валуеву не простили унизительные слова в адрес азербайджанской диаспоры.

Российские спортсмены попали под немалые санкции из-за войны, которую их страна развязала против Украины. Многим не позволяют выступать на международных соревнованиях, другие же вынуждены делать это под нейтральным флагом.

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Валуева не хотят видеть

К сожалению, такие санкции не заставляют представителей страны-террористки менять ситуацию. Особенно поддерживают политику Путина спортсмены, которые уже вышли на пенсию.

Среди них есть бывший боксер Николай Валуев, который стал депутатом Госдумы от "Единой России". Как сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Азербайджана, экс-спортсмен попал в черный список этой страны.

Валуеву запретили въезд в Азербайджан на неопределенный срок. Причиной стали оскорбительные и угрожающие высказывания в адрес страны и ее народа.

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Николай решил словесно атаковать азербайджанцев после того, как Азербайджан прекратил работу "Россотрудничества" и закрыл его представительство в Баку. Экс-боксер призвал ликвидировать азербайджанскую диаспору в России и отобрать у нее бизнес и активы.

Более того, он считает, что Россия должна депортировать всех азербайджанских граждан. Напомним, что Валуев завершил карьеру в 2009 году. На профессиональном уровне он провел 52 поединка, выиграв 50 из них.