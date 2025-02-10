Російські спортсмени потрапили під чималі санкції через війну, яку їх країна розв'язала проти України. Багатьом не дозволяють виступати на міжнародних змаганнях, інші ж вимушені робити це під нейтральним прапором.

До теми Які "друзі Путіна" підставляють Росію

Валуєва не хочуть бачити

На жаль, такі санкції не змушують представників країни-терористки змінювати ситуацію. Особливо підтримують політику Путіна спортсмени, які вже вийшли на пенсію.

Серед них є колишній боксер Ніколай Валуєв, який став депутатом Госдуми від "Єдіної Росії". Як повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Азербайджану, ексспортсмен потрапив у чорний список цієї країни.

Валуєву заборонили в'їзд до Азербайджану на невизначений термін. Причиною стали образливі та погрозливі висловлювання в бік країни та її народу.

Читайте також У Москві підірвали кримінального авторитета часів Януковича: він очолював федерацію боксу "ДНР"

Ніколай вирішив словесно атакувати азербайджанців після того, як Азербайджан припинив роботу "Росспівробітництва" та закрив його представництво в Баку. Ексбоксер закликав ліквідувати азербайджанську діаспору в Росії та відібрати у неї бізнес та активи.

Ба більше, він вважає, що Росія має депортувати всіх азербайджанських громадян. Нагадаємо, що Валуєв завершив кар'єру у 2009 році. На професійному рівні він провів 52 поєдинки, вигравши 50 з них.