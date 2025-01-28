С началом полномасштабной войны в Украине мир спорта начал накладывать санкции на российских спортсменов. Индивидуальных атлетов заставляют выступать под нейтральным флагом, а команды из страны-агрессора дисквалифицируют, сообщает 24 Канал.

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Без России в футболе

Удачно работают эти санкции в футболе, ведь из-за войны Россия вынуждена была пропустить ЧМ-2022 и Евро-2024. Также страны-террористки точно не будет на ЧМ-2026. Дисквалификация будет продолжать действовать и на молодежном уровне.

Уже 6 февраля пройдет церемония жеребьевки отборочного цикла Евро-2027 в категории U-21. Несколько ассоциаций уже опубликовали корзины для жеребьевки и, согласно их информации, Россия пропустит и этот турнир.

Важно понимать, что невыход на Евро-2027 делает невозможным участие молодежной сборной России на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе. Туда от УЕФА попадут четыре лучшие команды финальной стадии.

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А вот сборная Украины U-21 имеет неплохие шансы снова принять участие в Играх. Команда Унаи Мельгосы попала в первую корзину при жеребьевке отбора, поэтому не встретится на этой стадии с сильнейшими молодежными сборными Европы.

Команды разделятся на девять групп по 5-6 сборных. Победители и лучшее второе место выйдут в финальную стадию, тогда как другие восемь вице-чемпионов групп будут играть в стыковых матчах за право туда попасть.

Само молодежное Евро-2027 пройдет в Албании и Сербии в июне 2027 года, а Олимпийские игры – в американском Лос-Анджелесе в июле 2028-го. Напомним, что на ОИ-2024 Украина впервые участвовала, но не смогла выйти из группы с Аргентиной, Марокко и Ираком.