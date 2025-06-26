Вячеслав Колосков в очередной раз показал истинное лицо любого россиянина. Почетный президент РФС решил пожаловаться, что команды из России не допускают к международным соревнованиям.

Российский футбол оказался под серьезными санкциями из-за войны в Украине. Местные клубы и сборные отстранили от международных соревнований. При этом в местном футбольном союзе уже мечтают о возвращении, сообщает 24 Канал.

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Мечтают о капитуляции Украины

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свои соображения относительно возобновления в еврокубках в интервью пропагандистским СМИ. При этом чиновник цинично упомянул о возможной "капитуляции Украины".

Пока идет война, речи о возвращении на международную арену быть не может. Нам запретили играть именно по этой причин. Нельзя обеспечить безопасность. Сейчас настроение в обществе меняется. У меня в конгрессе УЕФА были встречи с представителями различных федераций, Но это не значит, что возвращение будет сразу же. Многое будет зависеть от договора между Россией и Украиной. Если это будет просто соглашение о прекращении огня, понадобится меньше года. Если будет капитуляция Украины, то нужен будет год на возвращение,

– заявил Колосков.

Отметим, что ФИФА недавно обсуждала возможное возвращение команд из России к международным турнирам. Впрочем 11 стран выступили категорически против, среди них была и Украина.

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К слову, в 2024 году УЕФА попытался вернуть юношеские сборные России к евротурнирам. Впрочем это решение вызвало негатив со стороны большинства ассоциаций, поэтому союз его и отменил.

Сейчас сборная России вынуждена играть только товарищеские матчи с экзотическими или не слишком сильным командами. Среди европейских страны только Беларусь и Сербия согласились проводить матчи со страной-террористкой.