Несколько российских клубов отправились в КНДР, чтобы принять участие в турнире. Это вызвало обеспокоенность, поскольку такие действия расцениваются, как политический сигнал о партнерстве между государствами, пишет 24 канал со ссылкой на NK News.
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ФИФА обратилась к России
Согласно регламенту ФИФА, участие национальных клубов в подобных соревнованиях без согласования может стать основанием для дисциплинарного расследования.
Международная федерация футбола уже направила официальный запрос в Российский футбольный союз с требованием предоставить полную информацию о турнире, участниках и характере взаимодействия с КНДР.
Любое участие членов ФИФА в несогласованных турнирах, особенно с государствами, находящимися под санкциями, будет рассмотрено с точки зрения возможного нарушения устава организации,
– заявили в ФИФА.
Напомним, что Доминик Гашко раскритиковал НХЛ после того, как хоккеисты Флориды праздновали триумф в Кубке Стэнли с российскими флагами.