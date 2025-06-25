Во вторник, 24 июня, представители "ткачей" были заслушаны во время заседания комиссии. Несмотря на все попытки избежать санкций, DNCG не изменил свою позицию и официально утвердил понижение клуба во второй дивизион французского футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Équipe.

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Суровое наказание для Лиона

Лион получил наказание из-за наличия больших долгов и отсутствия выплат по финансовым обязательствам. Компания Eagle Group американца Джона Текстора, который является президентом клуба, ранее отчиталась, что долги "ткачей" выросли с 458 до 508 миллионов евро.

Руководство Лиона надеялось попасть в Лигу чемпионов и покрыть расходы, но эта цель не была достигнута. В Лиге 1 подопечные Паулу Фонсеки финишировали лишь на шестом месте, что дало право квалифицироваться в Лигу Европы.

Отмечается, что французский клуб еще имеет возможность обжаловать решение организации. По информации местных СМИ, Лион воспользуется этим правом.

К слову. "Ткачи" являются семикратными победителями чемпионата Франции. Они триумфовали в Лиге 1 семь лет подряд с сезона-2001/2002 по 2007/2008.

Напомним, что бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека возглавил Лион в январе 2025 года. В начале марта он получил дисквалификацию аж на девять месяцев из-за атаки на арбитра. Одной из причин срыва называлась напряженная ситуация в Украине.