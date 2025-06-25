У вівторок, 24 червня, представники "ткачів" були заслухані під час засідання комісії. Попри всі намагання уникнути санкцій, DNCG не змінив свою позицію та офіційно затвердив пониження клубу до другого дивізіону французького футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на L'Équipe.

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Суворе покарання для Ліона

Ліон отримав покарання через наявність великих боргів і відсутність виплат за фінансовими зобов’язаннями. Компанія Eagle Group американця Джона Текстора, який є президентом клубу, раніше прозвітувала, що борги "ткачів" зросли з 458 до 508 мільйонів євро.

Керівництво Ліона сподівалося потрапити в Лігу чемпіонів і покрити витрати, але цієї цілі не було досягнуто. У Лізі 1 підопічні Паулу Фонсеки фінішували лише на шостому місці, що дало право кваліфікуватися в Лігу Європи.

Зазначається, що французький клуб ще має можливість оскаржити рішення організації. За інформацією місцевих ЗМІ, Ліон скористається цим правом.

До слова. "Ткачі" є семиразовими переможцями чемпіонату Франції. Вони тріумфували в ЛІзі 1 сім років поспіль з сезону-2001/2002 по 2007/2008.

Нагадаємо, що колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека очолив Ліон в січні 2025 року. На початку березня він отримав дискваліфікацію аж на дев'ять місяців через атаку на арбітра. Однією з причин зриву називалася напружена ситуація в Україні.