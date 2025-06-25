Кілька російських клубів вирушили до КНДР, щоб взяти участь у турнірі. Це викликало стурбованість, оскільки такі дії розцінюються, як політичний сигнал про партнерство між державами, пише 24 канал з посиланням на NK News.

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ФІФА звернулася до Росії

Згідно з регламентом ФІФА, участь національних клубів у подібних змаганнях без погодження може стати підставою для дисциплінарного розслідування.

Міжнародна федерація футболу вже направила офіційний запит до Російського футбольного союзу з вимогою надати повну інформацію про турнір, учасників і характер взаємодії з КНДР.

Будь-яка участь членів ФІФА в неузгоджених турнірах, особливо з державами, що перебувають під санкціями, буде розглянута з погляду можливого порушення статуту організації,

– заявили у ФІФА.

Нагадаємо, що Домінік Гашко розкритикував НХЛ після того, як хокеїсти Флориди святкували тріумф у Кубку Стенлі з російськими прапорами.